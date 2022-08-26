В оккупированном Бердянске подорвали "заместителя начальника" "ГАИ" (фото)

Взрыв прогремел 26 августа в оккупированном Бердянске Запорожской области. Оккупанты сообщили о попытке подорвать "заместителя начальника" так называемой "Государственной автоинспекции".
Взрыв произошел возле оздоровительного центра "Криворожский горняк".
Об этом заявили в оккупационном "горсовете".
По предварительным данным коллаборантов, пострадал "заместитель начальника" "ГАИ" Александр Колесников.
"Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Детали события уточняются", — сообщили в "администрации".
Заметим, что год назад Колесников был обычным патрульным в полиции Бердянска, свидетельствуют данные из открытых источников.
Напомним, в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области была уничтожена база воздушно-десантных войск РФ.
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