Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оккупированном Бердянске подорвали "заместителя начальника" "ГАИ" (фото)

Дата публикации
Просмотры
1582
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оккупированном Бердянске подорвали "заместителя начальника" "ГАИ" (фото)

Фото: "Горсовет" оккупантов

Взрыв прогремел 26 августа в оккупированном Бердянске Запорожской области. Оккупанты сообщили о попытке подорвать "заместителя начальника" так называемой "Государственной автоинспекции".

Взрыв произошел возле оздоровительного центра "Криворожский горняк".

Об этом заявили в оккупационном "горсовете".

По предварительным данным коллаборантов, пострадал "заместитель начальника" "ГАИ" Александр Колесников.

"Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Детали события уточняются", — сообщили в "администрации".

Заметим, что год назад Колесников был обычным патрульным в полиции Бердянска, свидетельствуют данные из открытых источников.

Фото:
Фото: "Горсовет" оккупантов
Фото:
Фото: "Горсовет" оккупантов

Напомним, в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области была уничтожена база воздушно-десантных войск РФ.

Помощь разносила пешком. История волонтерши из Славянска

Помощь разносила пешком. История волонтерши из Славянска

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1582
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация