В оккупированном Бердянске произошла "бавовна" у захватчиков

По предварительной информации, "бавовна" произошла на территории одного из предприятий.

После обеда в воскресенье, 27 августа, в оккупированном россиянами Бердянске прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, опубликовавший фото "прилетов".

По предварительной информации, "бавовна" произошла на территории одного из предприятий, куда, по словам местных, накануне оккупантиы завозили свою военную технику.

Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым – вероятно пылает что-то враждебное. На этот раз обильно горит в оккупированном Бердянске. Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне видели, как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", — говорится в его сообщении.

Официальной информации от украинского командования нет.

Напомним, Зеленский заинтриговал заявлением о "мощном сентябре для Украины".

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