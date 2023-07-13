В оккупированном Бердянске прямым попаданием уничтожена гостиница, превращенная в военную базу РФ — Генштаб

Из разрушенного здания грузовики активно вывозили тела российских военнослужащих в местный морг.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания по гостинице "Дюна" была уничтожена база российских военных.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ в среду, 12 июля.

"В течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", — говорится в сообщении.

Также читайте Оккупанты зверски убили двух подростков в Бердянске: все подробности

По информации Бердянской городской военной администрации, в гостинице Дюна проживало российское военное руководство.

Ранее местные Telegram-каналы опубликовали последствия прилета украинских ракет. Обстрелы произошли во вторник, 11 июля.

Напомним, 30 июня Силы обороны нанесли успешный удар и поразили штаб россиян в Бердянске.

Читайте также: