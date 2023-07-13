В оккупированном Бердянске прямым попаданием уничтожена гостиница, превращенная в военную базу РФ — Генштаб

Из разрушенного здания грузовики активно вывозили тела российских военнослужащих в местный морг.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания по гостинице "Дюна" была уничтожена база российских военных.
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ в среду, 12 июля.
"В течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", — говорится в сообщении.
По информации Бердянской городской военной администрации, в гостинице Дюна проживало российское военное руководство.
Ранее местные Telegram-каналы опубликовали последствия прилета украинских ракет. Обстрелы произошли во вторник, 11 июля.
Напомним, 30 июня Силы обороны нанесли успешный удар и поразили штаб россиян в Бердянске.
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