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В оккупированном Бердянске прямым попаданием уничтожена гостиница, превращенная в военную базу РФ — Генштаб

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1724
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В оккупированном Бердянске прямым попаданием уничтожена гостиница, превращенная в военную базу РФ — Генштаб

В оккупированном Бердянске ВСУ уничтожили базу окупантов в гостинице "Дюна" / Фото: из соцсетей

Из разрушенного здания грузовики активно вывозили тела российских военнослужащих в местный морг.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания по гостинице "Дюна" была уничтожена база российских военных.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ в среду, 12 июля.

"В течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", — говорится в сообщении.

По информации Бердянской городской военной администрации, в гостинице Дюна проживало российское военное руководство.

Ранее местные Telegram-каналы опубликовали последствия прилета украинских ракет. Обстрелы произошли во вторник, 11 июля.

Напомним, 30 июня Силы обороны нанесли успешный удар и поразили штаб россиян в Бердянске.

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Дата публикации
Просмотры
1724
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