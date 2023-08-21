В оккупированном Бердянске раздались взрывы: горит место дислокации захватчиков

Жители Бердянска сообщают о громком взрыве в районе Военного городка.

В оккупированном Бердянске Запорожской области к вечеру понедельника, 21 августа, стало громко. В городе раздались взрывы. В результате начало пылать место дислокации российских военных.

"Бавовна" посетила Военный городок, где дислоцируются российские оккупанты, сообщает Obozrevatel.

Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал ситуацию. По его словам, жители Бердянска сообщают о громком взрыве в том районе.

"Недобрый день окупантов Бердянска продолжается недобрым вечером. Что-то неладное происходит у рашистов вблизи Военного городка. Днем жители слышали взрыв, но оккупанты успели "успокоить" пропагандой об уничтожении ракеты, которая якобы была сбита раньше. И вот теперь снова…", - написал Федоров.

Напомним, неделю назад во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздавались звуки взрывов.

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