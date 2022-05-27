Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оккупированном Бердянске россияне "глушат" украинские мобильные сети: причина

Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оккупированном Бердянске россияне "глушат" украинские мобильные сети: причина

Фото: pixabay.com

Оккупанты хотят, чтобы местные жители перешли на услуги российских операторов.

В оккупированном Бердянске россияне пытаются убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Оккупанты утверждают, мол, украинские сети работают нестабильно. При этом уже неоднократно работу отечественных мобильных операторов специально "глушили" российские военные.

Ранее Алексей Арестович рассказал жителям Запорожья, покидать ли им город.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация