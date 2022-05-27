В оккупированном Бердянске россияне "глушат" украинские мобильные сети: причина

Оккупанты хотят, чтобы местные жители перешли на услуги российских операторов.

В оккупированном Бердянске россияне пытаются убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Оккупанты утверждают, мол, украинские сети работают нестабильно. При этом уже неоднократно работу отечественных мобильных операторов специально "глушили" российские военные.

Ранее Алексей Арестович рассказал жителям Запорожья, покидать ли им город.

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