В оккупированном Бердянске слышны сильные взрывы, в порту раздается сирена: что известно

Официальной информации об инциденте нет.
В оккупированном Бердянске Запорожской области вечером, 29 августа, раздались сильные взрывы. Их звуки слышали в разных районах города.
Об этом сообщают бердянские телеграм-каналы и мэр Мелитополя Иван Федоров.
Жители оккупированного Бердянска сообщают, что во вторник, 29 августа, они слышали сильные взрывы. Звуки были слышны почти во всех районах города.
Местные сообщают, что в порту Бердянска доносится сирена воздушной тревоги. Также жители оккупированного города отмечают, что, вероятно, могла работать российская ПВО.
"Горячее в "глубоком тылу". Жители пока оккупированного Бердянска сообщают о мощных взрывах. Ждем информацию", — написал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Гауляйтеры Бердянска пока события не комментируют.
Напомним, 28 августа местные жители сообщали, что возле оккупированного Бердянска раздавались взрывы.
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