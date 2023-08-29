В оккупированном Бердянске слышны сильные взрывы, в порту раздается сирена: что известно

Официальной информации об инциденте нет.

В оккупированном Бердянске Запорожской области вечером, 29 августа, раздались сильные взрывы. Их звуки слышали в разных районах города.

Об этом сообщают бердянские телеграм-каналы и мэр Мелитополя Иван Федоров.

Жители оккупированного Бердянска сообщают, что во вторник, 29 августа, они слышали сильные взрывы. Звуки были слышны почти во всех районах города.

Местные сообщают, что в порту Бердянска доносится сирена воздушной тревоги. Также жители оккупированного города отмечают, что, вероятно, могла работать российская ПВО.

"Горячее в "глубоком тылу". Жители пока оккупированного Бердянска сообщают о мощных взрывах. Ждем информацию", — написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Гауляйтеры Бердянска пока события не комментируют.

Напомним, 28 августа местные жители сообщали, что возле оккупированного Бердянска раздавались взрывы.

Читайте также: