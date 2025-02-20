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В оккупированном Бердянске уничтожен известный российский военный преступник – ГУР

В оккупированном Бердянске уничтожен известный российский военный преступник – ГУР

Морг в Бердянске / Фото: Укринформ

Евгений Богданов формально занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации Бердянска.

Во временно оккупированном Бердянске уничтожен российский военный преступник Евгений Богданов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"20 февраля 2025 года в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался серый автомобиль Renault Duster ― выгорел дотла; на место прибыли российско-оккупационные службы. Внутри машины находился военный преступник Богданов Евгений Юрьевич ― гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации Бердянска. В обязанности российского захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области", ― говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях Евгений Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.

В Бердянске ликвидировали заместителя главы оккупационной администрации / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины
В Бердянске ликвидировали заместителя главы оккупационной администрации / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Военный преступник родился 11 августа 1970 года в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после захвата города войсками государства-агрессора в 2022 году. В оккупационную администрацию назначен по указанию российских спецслужб", ― отметила военная разведка.

Ранее ТСН.ua сообщал о том, как украинский дрон "задвухсотил" российского пропагандиста вражеского издания "Известия" Александра Мартемьянова. Он уничтожен на территории временно оккупированной Донецкой области.

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