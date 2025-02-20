В оккупированном Бердянске уничтожен известный российский военный преступник – ГУР

Во временно оккупированном Бердянске уничтожен российский военный преступник Евгений Богданов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"20 февраля 2025 года в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался серый автомобиль Renault Duster ― выгорел дотла; на место прибыли российско-оккупационные службы. Внутри машины находился военный преступник Богданов Евгений Юрьевич ― гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации Бердянска. В обязанности российского захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области", ― говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях Евгений Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.

В Бердянске ликвидировали заместителя главы оккупационной администрации / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Военный преступник родился 11 августа 1970 года в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после захвата города войсками государства-агрессора в 2022 году. В оккупационную администрацию назначен по указанию российских спецслужб", ― отметила военная разведка.

Ранее ТСН.ua сообщал о том, как украинский дрон "задвухсотил" российского пропагандиста вражеского издания "Известия" Александра Мартемьянова. Он уничтожен на территории временно оккупированной Донецкой области.

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