В оккупированном Бериславе сняли российский триколор, который повесили захватчики

В Бериславе Херсонской области сняли российский флаг с постамента. Кто это сделал – пока неизвестно.

Без триколора оккупантов место выглядит гораздо лучше.

Об этом сообщил местный журналист Олег Батурин на своей странице в Facebook.

В комментариях шутят, что, скорее всего, российский триколор просто сдуло.

Фото: Олег Батурин\Facebook

С начала марта Херсон находится под оккупацией российских войск. Уже больше двух месяцев херсонцы выходят с украинскими флагами на акции протеста, чтобы показать, что Херсон — это Украина. С обнаженными руками украинцы часто заставляют оккупантов отступать, отгоняют БТРы и КамАЗы с вооруженными солдатами. Однако из-за угроз и запугивания протестные акции проходят все реже. Те периодически стреляют в воздух, по земле.

Такая активная позиция жителей Херсонщины больше всего мешает оккупантам установить там новый порядок. Однако силы противника заняли Геническ, Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты.

Украинские органы государственной власти и местного самоуправления в Херсонской области пытаются обеспечивать жизнедеятельность региона, несмотря на то, что россияне назначили свою "власть". Преимущественно речь идет о хозяйственных вопросах – коммунальных услугах, социальной сфере, транспорте, помощи в организации гуманитарной помощи.

Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

Прямая связь с Херсоном: как живут на оккупированной территории

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