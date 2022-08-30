В оккупированном Бериславе взрывается российский склад боеприпасов (фото, видео)

Во временно оккупированном Бериславе Херсонской области 30 августа после попаданий начились взрывы боеприпасов российских оккупантов.

Кроме того, ранее были нанесены удары по понтонным переправам оккупантов рядом с Антоновским мостом. Соответствующее видео выложили в Сеть.

О взрывах в Бериславе сообщает ряд Telegram-каналов, в том числе и военного эксперта Олега Жданова.

Заметим, что Берислав расположен фактически напротив Таврического, где также слышны взрывы на, вероятно, складах российских войск.

Кроме того, в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины" сообщается о взрывах в районе самого Херсона.

Напомним, ранее депутат облсовета Сергей Хлань сообщил, что РФ формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет в направлении Херсонщины. Поэтому ВСУ бьют по мостам, чтобы эту технику не перебросили поближе к линии фронта.

Для освобождения Херсона ВСУ нужно пробить три линии обороны оккупантов/ Сергей Кузан

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