В оккупированном Донецке мужчину похитили прямо посреди улицы: журналист показал видео

В оккупированном Донецке россияне похищают людей прямо на улицах. Один из случаев попал на видео.

Россияне во временно оккупированном Донецке прямо среди улицы похищают людей и увозят в неизвестном направлении.

Одно из этих преступлений зафиксировали на видео. Его показал блоггер и журналист Денис Казанский.

"Российские военные открыто похищают человека в Донецке. Просто на глазах у прохожих мужчину запихивают в багажник и увозят", — говорится в сообщении.

На видео видно, что группа лиц сначала суетливо что-то решает, а затем мужчину тянут прямо по асфальту и насильно закрывают в багажнике авто. Вокруг слышны испуганные голоса женщин и крики мужчин.

Напомним, россияне также продолжают похищение людей в Запорожье. О последнем инциденте стало известно 15 августа. Тогда в оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС Сергея Спартесного.

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