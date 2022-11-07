В оккупированном Донецке прогремели взрывы в центре города: вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 7 ноября во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Есть попадание по центру города.

Вероятно, было шесть прилетов – несколько снарядов взорвались в районе администрации в Ворошиловском районе.

Согласно сообщениям, пожар начался в здании управления железными дорогами в Донецке.

Пожарные не могут справиться с вспыхнувшим после прилетов огнем, ведь в гидрантах нет воды.

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Напомним, что РФ использует мобилизованные, чтобы возобновить наступление в Донецкой области.

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