В оккупированном Донецке прогремели взрывы в центре города: вспыхнул масштабный пожар

Огонь добрался до временного оккупированного Донецка.
В ночь на 7 ноября во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Есть попадание по центру города.
Вероятно, было шесть прилетов – несколько снарядов взорвались в районе администрации в Ворошиловском районе.
Согласно сообщениям, пожар начался в здании управления железными дорогами в Донецке.
Пожарные не могут справиться с вспыхнувшим после прилетов огнем, ведь в гидрантах нет воды.
Напомним, что РФ использует мобилизованные, чтобы возобновить наступление в Донецкой области.
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