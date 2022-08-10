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В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы и вспыхнул пожар: фото, видео

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В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы и вспыхнул пожар: фото, видео

Во временно оккупированном Донецке вечером, 10 августа, прогремели мощные взрывы.

Также там после взрывов разгорелся пожар в районе местного пивзавода.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Известно, что мощные взрывы прогремели в районе местного пивзавода. Там вспыхнул масштабный пожар, который виден из многих районов города.

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Из-за возгорания в городе слышен запах жженого, гражданских призывают закрыть окна.

Отмечается, что в Донецке вблизи пивзавода располагалась база российских оккупантов и склад топлива, вероятно, именно там и возникло возгорание.

Напомним, Подоляк заявил россиянам, что Крым и Донецк подлежат освобождению.

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