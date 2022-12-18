В оккупированном Донецке раздаются взрывы: под обстрелы попала "Донбасс-Арена"

Во временно оккупированном Донецке в воскресенье, 18 декабря, раздаются взрывы. Под обстрелы попала "Донбасс-Арена".

Об этом сообщают сепаратистские телеграмм-каналы и оккупационные "власти" Донецка.

Местные жители утверждают, что в обстрелы попали центр Донецка, "Донбасс-Арена" и еще несколько стадионов.

Оккупационные "власти" добавляют, что якобы из-за обстрелов на "Донбасс-Арене" посыпались стекла в окнах. Также попадание снарядов на РСК "Олимпийский", ДМ "Юность", выставочный центр, краеведческий музей на улице Набережной и проспекте Мира. Кое-где в Донецке вспыхнули пожары.

Официальной информации об этом нет, однако, отметим, что россияне постоянно обстреливают Донецк, чтобы обвинить в этом Украину.

Кто на самом деле обстреливает Донецк: объяснение

По данным многих аналитиков и военных, россияне сами обстреливают оккупированный Донецк, что местные ненавидели Украину и обвиняли во взрывах ВСУ. Даже характер обстрелов свидетельствует о прилетах со стороны оккупированных территорий. По мнению экспертов, оккупанты могут таким образом "мотивировать" местное население к войне.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также опровергает обстрелы жилых районов Донецка. Он отмечает, что такие действия не имеют никакого военного значения, а ВСУ не хватает ресурсов для обстрелов кафиров, поэтому об уничтожении жилых кварталов Донецка не может быть и речи.

Военный эксперт Олег Жданов также опровергает вероятность обстрелов Донецка, отмечая, что это делают россияне, чтобы дегуманизировать ВСУ.

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