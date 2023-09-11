В оккупированном Донецке россияне ликвидировали известного боевика "Моторолы" и пропагандиста Дубового

Дубовой боролся против украинцев, но его убили россияне.

В центре оккупированного Донецка российские оккупанты ликвидировали известного боевика, соратника "Моторолы" и пропагандиста, призвавшего убивать украинцев, Геннадия Дубового. Автомобиль российских военных насмерть сбил предателя Украины.

Об этом сообщают пропагандисты РФ и украинский журналист Денис Казанский.

По данным украинского журналиста, Геннадий Дубовый был ликвидирован в центре Донецка. Там его насмерть переехал автомобиль российских окупантов.

"Погиб Дубовой в лучших традициях профессиональных "новороссов". Его задавили на машине российские военные. Прямо в самом центре, перед зданием ОГА. На перекрестке ул. Артема и бульвара Шевченко. Боролся с бандеровцами, а в итоге был размазан по асфальту "освободителями", которые носятся по центру города на заграничных скоростях и регулярно давят людей", — отметил Казанский.

Информацию о ликвидации Дубового подтверждают российские пропагандисты.

Геннадий Дубовой до 2014 года был донецким журналистом, однако после того, как Россия оккупировала город, он активно сотрудничал с оккупантами. Он был боевиком и соратником террориста "Моторолы". Дубовый призывал к массовым убийствам украинцев и войне против Украины. Также он был пропагандистом РФ и в 2022-2023 годах воевал на территории Мариуполя и Северодонецка.

По данным "Миротворца", Геннадий Дубовой был уроженцем Новотроицкого Донецкой области.

Напомним, ранее был ликвидирован еще один пропагандист Владлен Татарский. Инцидент произошел 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга.

Читайте также: