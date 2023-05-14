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В оккупированном Донецке в районе вокзала раздались взрывы: в небо поднимается дым (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1617
Время на прочтение
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В оккупированном Донецке в районе вокзала раздались взрывы: в небо поднимается дым (фото)

В Донецке 14 мая сообщают о взрывах. / Фото: из соцсетей

Местные гауляйтеры не комментируют события.

Во временно оккупированном Донецке в воскресенье, 14 мая, в районе железнодорожного вокзала раздались взрывы. Над городом поднимается дым.

Об этом пишут донецкие телеграммы-каналы.

Взрывы в оккупированном Донецке раздались 14 мая после обеда. Местные снимают на фото, как после этого в небо поднимаются клубы дыма.

В Донецке у вокзала прогремели взрывы. / © из соцсетей
В Донецке у вокзала прогремели взрывы. / Фото: из соцсетей

Пока официально неизвестно, что произошло в Донецке. Местные гауляйтеры не прокомментировали инцидент.

В оккупированном Донецке виден черный дым в районе вокзала. / © из соцсетей
В оккупированном Донецке виден черный дым в районе вокзала. / Фото: из соцсетей

Напомним, вечером 12 мая во временно захваченном Луганске были слышны взрывы. Над городом якобы вблизи одного из заводов виден сильный дым.

Также 13 мая в оккупированном россиянами Луганске снова были слышны взрывы. Местные также видели в городе черный дым.

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Дата публикации
Просмотры
1617
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