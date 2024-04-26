Россияне для защиты своих танков ставят на них защитные сооружения. Такие "экземпляры" сами оккупанты называют "избушками".

В оккупированном Донецке заметили российские танки-"избушки", как во времена Первой мировой войны.

Соответствующее видео показал журналист Денис Казанский.

"Донецк. Российские танки, обшитые защитой от fpv-дронов. История движется по кругу. Теперь танк снова напоминает огромный неуклюжий сарай, как 100 лет назад, в Первую мировую. Россияне называют их "избушками", — подписал кадры журналист.

В оккупированном Донецке заметили российские танки-"избушки": видео

Ранее сообщалось, что оккупанты, пытаясь защититься от украинских дронов, придумали очередное "ноу-хау". Военные РФ накрывают танки железной защитой, которая похожа на гроб.

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