В оккупированном Донецке заработала сирена "гражданской обороны" (видео)

Жителей оккупированных территорий боевики продолжают запугивать "наступлением" украинских войск.
В оккупированном Донецке 18 февраля заработала сирена "гражданской обороны". Видео звука сирены появилось в Сети.
Как пишут росСМИ, звук прозвучал примерно в 16.25 по киевскому времени, затем затих и пока не повторился. По неподтвержденной информации, сирена включали и в других городах оккупированного Донбасса, в частности в Горловке.
Ранее главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявили об эвакуации населения в Россию.
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