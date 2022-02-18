В оккупированном Донецке заработала сирена "гражданской обороны" (видео)

Жителей оккупированных территорий боевики продолжают запугивать "наступлением" украинских войск.

В оккупированном Донецке 18 февраля заработала сирена "гражданской обороны". Видео звука сирены появилось в Сети.

Как пишут росСМИ, звук прозвучал примерно в 16.25 по киевскому времени, затем затих и пока не повторился. По неподтвержденной информации, сирена включали и в других городах оккупированного Донбасса, в частности в Горловке.