В оккупированном Джанкое раздались взрывы у вокзала: в городе частично исчез свет

Оккупанты и местные гауляйтеры пока ничего не комментируют.
Ночью 20 марта во временно оккупированном Джанкое в Крыму прозвучало более 10 взрывов. Также в этом населенном пункте частично пропал свет.
Об этом сообщают украинские и пропагандистские российские телеграм-каналы.
На одном из видео, опубликованном в Сети, слышны звуки взрывов в районе железнодорожного вокзала. Местные пишут, что там уже звучали несколько взрывов и слышны звуки, похожие на те, которые издают иранские дроны, которые оккупанты запускают по Украине.
Также "Крым. Реалии" сообщает, что в части города нет электричества. Российские оккупанты и гауляйтеры Крыма пока ничего не комментируют.
Напомним, во временно оккупированном Джанкое 20 марта у аэродрома раздалось несколько взрывов.
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