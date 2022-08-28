В оккупированном Энергодаре горят жилые кварталы после обстрела со стороны оккупантов: фото, видео

В двух микрорайонах города, возле которого находится Запорожская АЭС, возникли пожары после обстрела россиян.

Вечером в воскресенье, 28 августа, из-за обстрелов в третьем и пятом микрорайонах временно оккупированного города энергетиков Энергодара (Запорожская область) произошли возгорания, в домах выбиты стекла, снаряд попал в одну из квартир.

Об этом сообщил городской председатель Дмитрий Орлов.

“Энергодар, третий и пятый микрорайоны – обстрелы! Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинов-Интернационалистов”, – написал он в Telegram-канале.

В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Припаркованные во дворе автомобили загорелись.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Жителей просят соблюдать правила двух стен и во время обстрелов ни в коем случае не подходить к окнам.

Напомним, ранее возле Запорожской АЭС в Энергодаре, оставшемся без света из-за обстрелов, было зафиксировано сильное задымление. Также были видны очаги возгорания.

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