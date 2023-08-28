В оккупированном Энергодаре раздались взрывы: ГУР сообщило об уничтожении казармы "кадыровцев" (видео)

Информация о ликвидированных и раненых "кадыровцах" уточняется.

Во временно оккупированном Энергодаре в понедельник, 28 августа, ГУР МО с помощью дрона атаковало казармы "кадыровцев". Оккупанты свою "базу" обустроили в помещении бывшего банка.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка сообщила, что "кадыровцы" в оккупированном Энергодаре захватили помещение бывшего банка на улице Строителей, 46 и обустроили там свои импровизированные "казармы" подразделения росгвардии ОМОН "Ахмат-1".

Разведчики совместно с движением сопротивления узнали об этом и атаковали окупантов дроном.

"В 09.50 по указанному адресу произошел взрыв. В результате пострадал личный состав окупантов и припаркованные во дворе автомобили. В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. В настоящее время уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев", - говорится в сообщении.

В оккупированном Энергодаре ГУР уничтожило казармы "кадыровцев"

Потерпевших и жертв среди гражданских нет. После взрывов оккупанты эвакуировали гауляйтеров Энергодара. В городе ограничен доступ к Интернету и проходят проверки.

Напомним, 18 августа во временно оккупированном россиянами Энергодаре раздался мощный взрыв. Произошел он на совещании руководителей оккупационной полиции.

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