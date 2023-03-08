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В оккупированном Энергодаре вспыхнул масштабный пожар (видео, фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2016
Время на прочтение
1 мин
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В оккупированном Энергодаре вспыхнул масштабный пожар (видео, фото)

Фото из открытых источников

Оккупационная "власть" жалуется на атаку украинских беспилотников.

После обеда 8 марта во временно оккупированном россиянами Энергодаре Запорожской области вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают местные паблики, а очевидцы публикуют в Сети кадры пожара.

На опубликованных видео и фото видны огромные масштабы пожара. По словам очевидцев, столб черного дыма виден из разных частей города.

Пока официальный комментарий украинских властей на этот счет есть от мэра Мелитополя Ивана Федорова. Он на своей странице в телеграмм-канале оставил немногословное сообщение: "Оккупанты портят воздух", намекая на "бавовну" у российских захватчиков.

Оккупационная "власть" отреагировала на инцидент и пожаловалась на атаку украинских беспилотников.

"Украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, возник пожар на площади 4 гектара, сообщили власти города", — говорится в сообщении российских СМП.

Напомним, в феврале 2023 года российско-оккупационные "власти" временно захваченной территории Запорожской области утвердили "столицей" Мелитополь, а также поделили регион на 16 административных единиц. А тремя городами областного значения "стали" Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

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Дата публикации
Просмотры
2016
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