В оккупированном Геническе раздались сильные взрывы: оккупанты пишут о "прилетах" по мостам (фото)

В воскресенье, 6 августа, во временно оккупированном Геническе и в районе Чонгарского моста раздались сильные взрывы. Местные гауляйтеры жалуются на удары по "транспортной инфраструктуре".

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Местные жители пишут, что сильные взрывы прогремели в Геническе. По неподтвержденной информации прилетело в районе Генических мостов, ведущих на Арабатскую Стрелку. В частности, российские гауляйтеры оккупированных территорий Украины признают "прилет" по Чонгарскому мосту.

Взрывы в оккупированном Геническе / Фото: Фото из социальных сетей

Последствия ударов неизвестны. Местные публикуют в социальных сетях фото, на которых виден дым. Также гауляйтеры сообщают, что КПП "Чонгар" временно закрыт для проезда.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают разрушать логистику врага на левом берегу Херсона. В конце июля было попадание в Чонгарский мост, через который враг снабжает вооружение.

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