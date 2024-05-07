В оккупированном городе на Луганщине российский захватчик убил 17-летнюю девушку: фото, детали

Тело убитой девушки оккупант бросил в лесополосе.
В оккупированном городе Ровеньки на Луганщине российский оккупант Андрей Курбасов убил несовершеннолетнюю девушку и бросил ее труп в лесополосе.
Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский в Telegram.
"Z-каналы пишут, что убийца уже задержан, но конечно не уточняют, что эта мразь приехала убивать из России", – пишет журналист.
Известно, что пару дней назад девушка вышла из дома и не вернулась. Взволнованные родители забили тревогу. Через несколько суток тело подростка нашли в лесополосе.
"По данным следствия, в день убийства девушка каталась с 33-летним Андреем Курбасовым (до этого судим за грабеж и разбой) на машине по городам. А когда попросила отвезти домой, знакомый ударил ее ножом. После вывез тело в посадку под поселком Дзержинским (Зразковым – ред.) и спрятал. На допросе подозреваемый признал вину", – пишут местные Telegram-каналы.
Напомним, российские оккупанты изнасиловали и убили женщину на Херсонщине и пытались задушить ее 3-летнего ребенка.
Читайте также: