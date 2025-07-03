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В оккупированном Харцызске пылает: сообщают об атаке на склад боеприпасов (видео)
В городе, вероятно, произошли «прилеты» по складу БК.
Поздно вечером 2 июля в оккупированном Харцызске в Донецкой области прогремели мощные взрывы. Вероятно, атакован склад боеприпасов.
Об этом говорится в сообщениях местных СМИ. Видео также обнародовали местные паблики, в том числе Exilenova+.
Жители Харцызска сообщают о мощной детонации, однако эта информация предварительная и требует проверки.
Напомним, в результате взрывов в селе Березина под Житомиром 2 июля погибли два человека, 24 получили ранения, среди них 4 детей.
Также известно, что около 25 домов населенного пункта уничтожены, а о количестве поврежденных домов сообщат позже, когда осмотрят все домохозяйства.