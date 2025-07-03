В оккупированном Харцызске пылает: сообщают об атаке на склад боеприпасов (видео)

В оккупированном Харцызске в Донецкой области прогремели мощные взрывы Фото: скрин видео

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Поздно вечером 2 июля в оккупированном Харцызске в Донецкой области прогремели мощные взрывы. Вероятно, атакован склад боеприпасов.

Об этом говорится в сообщениях местных СМИ. Видео также обнародовали местные паблики, в том числе Exilenova+.

Жители Харцызска сообщают о мощной детонации, однако эта информация предварительная и требует проверки.

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Дата публикации 23:53, 02.07.25 Количество просмотров 21 В оккупированном Харцызске раздались взрывы: что атаковано

Напомним, в результате взрывов в селе Березина под Житомиром 2 июля погибли два человека, 24 получили ранения, среди них 4 детей.

Также известно, что около 25 домов населенного пункта уничтожены, а о количестве поврежденных домов сообщат позже, когда осмотрят все домохозяйства.

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