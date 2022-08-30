В оккупированном Херсоне раздались мощные взрывы: над городом поднимается черный дым

Во временно оккупированном Херсоне во вторник, 30 августа, прогремели мощные взрывы.

Звуки взрывов слышали ориентировочно в 9:29. После этого над городом поднялся чёрный дым.

Об этом сообщает "Суспильное" и херсонские телеграммы-каналы.

По предварительным данным, взрывы прогремели на окраине города на Николаевскому шоссе. Там местные сообщают, что видели большие скопления российских оккупантов. Также там расположен авторынок, где захватчики размещали свою военную технику.

Журналисты "Суспильного" информируют, что в Херсоне с утра было слышно уже семь взрывов.

Также ориентировочно в 9.50 местные слышали взрывы в районе Чернобаевки.

Напомним, на Херсонском направлении ВСУ за ночь ликвидировали до 80 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили до 60-ти единиц военной техники россиян.

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