В оккупированном Херсоне раздались взрывы в районе Антоновского моста: в окрестностях слышны звуки выстрелов

Во временно оккупированном Херсоне утром, 30 августа, прогремели взрывы в районе Антоновского моста.

Также жители Херсона сообщают, что на улицах они слышали автоматные очереди.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Местные жители сообщают, что с рассветом слышали взрывы в районе Антоновского моста.

В окрестностях города уже несколько минут раздаются автоматные выстрелы. Также в Херсоне слышны выстрелы из тяжелого вооружения.

Напомним, на юге Украины ВСУ уничтожили переправу через Днепр и много военной техники россиян. Также украинские защитники в сутки ликвидировали до 82 оккупантов.

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