В оккупированном Изюме сложилась катастрофическая ситуация, люди массово хотят уехать

В Изюме Харьковской области, которое с апреля оказалось в российской оккупации, сложилась катастрофическая ситуация.

Из оккупированного города около десяти тысяч жителей хотят уехать на подконтрольную Украине территорию. В частности, дело в том, что приближается зима, а в Изюме сложная ситуация с теплоснабжением.

Об этом во время телемарафона рассказал депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник.

По его словам, выехать из города на подконтрольную территорию очень сложно, но возможно. Пока это удается единицам.

Ситуацию в захваченном Изюме Стрельник назвал тяжелой. Оккупанты устраивают провокации и обстреливают жилые дома, пытаясь обвинить в этом ВСУ.

Депутат рассказал, что сейчас украинские войска наносят контрудара оккупантам и освобождают некоторые населенные пункты в Изюмском районе. Тем временем РФ "от отчаяния всю свою агрессию пытаются выплеснуть на местное население".

Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупаннты нанесли удар по Харькову. Около 4:30 вражеский боеприпас попал в землю двора жилого дома. Повреждено офисное здание, а в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших в результате атаки нет.

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