В оккупированном Крыму "хлопки" перешли в "бурные овации" — Гуменюк

Украинские военные продвигаются не только на фронте, но и в глубоком тылу российских захватчиков, где враг все больше ощущает беспокойство.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что Силы обороны предупреждали о предстоящем "сезоне бавовны".

"Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение сил обороны — это не только движение по линии фронта, это и движение в глубоком тылу, где враг испытывает беспокойство", — заявила Гуменюк.

Кроме того, она добавила, что то, что захватчики в Крыму привыкли называть "хлопками", теперь пришло в "бурные овации", поскольку Вооруженные силы Украины все ближе приближаются к оккупированному полуострову.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупированному Крыму остановили движение железной дороги из-за мощных взрывов, на полуострове объявили об эвакуации населения в радиусе 5 км от места взрывов в пункты временного размещения.

Кроме того, ранее информировали, что украинские зенитно-ракетные подразделения за неделю уничтожили 7 элементов установок ЗРК С-300.

Читайте также: