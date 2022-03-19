В оккупированном Крыму подразделения морской пехоты РФ понесли большие потери, пополнить не кем — Генштаб ВСУ

В оккупированном Крыму подразделения морской пехоты РФ понесли большие потери, пополнить не кем — Генштаб ВСУ

Восстановить потери не кем, солдаты пишут рапорты об отказе воевать в Украине.

Российские войска продолжают нести значительные потери в войне против Украины. Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли почти весь личный состав – до 90%.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 19 марта.

По данным ВСУ, резервов для возобновления потерь нет. Есть попытки пополнить подразделения за счет откомандированных из других воинских частей, но солдаты отказываются воевать в Украине.

"Наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей. В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины, к "ответчикам" применяются репрессивные методы воздействия", — говорится в сообщении.

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