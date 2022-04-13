В оккупированном Крыму похоронили 40 солдат, погибших на войне России против Украины

В оккупированном Крыму похоронили 40 солдат, погибших на войне России против Украины

В течение последней недели количество сообщений о захоронениях российских военных во временно оккупированном Крыму увеличилось вдвое.

По состоянию на 13 апреля 2022 г. во временно оккупированном Крыму уже состоялись захоронения не менее 40 солдат российской армии, 25 из которых, вероятно, являются гражданами Украины.

Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"По нашим наблюдениям, в течение последней недели количество сообщений о захоронениях российских военных во временно оккупированном Крыму увеличилось вдвое. При этом, количество захоронений может быть больше, поскольку часть из них происходит без освещения. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Кроме того, в представительство поступила информация о попытках оккупационных администраций привлечь граждан Украины в Крыму к разным формам участия в войне против собственного государства.

"В частности, развернулась кампания по привлечению врачей местных заведений здравоохранения к работе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – добавили в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

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