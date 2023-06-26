В оккупированном Крыму произошел масштабный "хлопок": сгорели склады армии РФ (видео)

Склады армии России неожиданно загорелись во временно оккупированном Крыму к вечеру 26 июня. Скорее всего, к оккупантам пришел "хлопок", хотя так говорят о том, что загорелась трава.

Соответствующие видео начали появляться в соцсетях.

Как стало известно, что "хлопок" на этот раз "расцвел" в районе населенных пунктов Токарево и Шубино.

"Временно оккупированный Крым. В районе н.п. Токарево — Шубино неожиданно запылали склады оккупантов. Чудо и только", — написал на своей странице в соцсети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

На кадрах видео видно, как в небо поднимаются клубы дыма. Пожар, вероятно, разгорелся масштабный, поскольку черный дым был виден из разных частей временно оккупированного полуострова.

В оккупированном Крыму сгорели склады армии РФ

Напомним, что оккупанты в Крыму задержали и оштрафовали крымских татар из-за национальных флагов.

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