В оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы: локация и фото "бавовны"

Пока подробностей о взрывах нет.
Во временно оккупированном Крыму во вторник, 1 августа, прогремели сильные взрывы. Местные сообщают, что слышны звуки взрывов в Севастополе.
Об этом пишет "Крым. Реалии" и местные телеграмм-каналы.
По данным местных телеграмм-каналов, взрывы были слышны в районе бывшего поселка в Балаклавском районе города Севастополя Сахарная Головка. Там находится ТЭЦ и по данным СМИ, четыре склада оружия, военной техники и боеприпасов оккупационной армии.
Некоторые телеграмм-каналы пишут, что "бавовна" могла посетить один из складов с боеприпасами.
Гауляйтеры Крыма событие не прокомментировали.
Напомним, в Сети появились спутниковые фотографии Крымского моста, который оккупанты ремонтируют после его повреждения 17 июля.
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