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В оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы: локация и фото "бавовны"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6852
Время на прочтение
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В оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы: локация и фото "бавовны"

Взрыв в Крыму / Фото: Фото из социальных сетей

Пока подробностей о взрывах нет.

Во временно оккупированном Крыму во вторник, 1 августа, прогремели сильные взрывы. Местные сообщают, что слышны звуки взрывов в Севастополе.

Об этом пишет "Крым. Реалии" и местные телеграмм-каналы.

По данным местных телеграмм-каналов, взрывы были слышны в районе бывшего поселка в Балаклавском районе города Севастополя Сахарная Головка. Там находится ТЭЦ и по данным СМИ, четыре склада оружия, военной техники и боеприпасов оккупационной армии.

Взрывы в районе Севастополя / © из соцсетей
Взрывы в районе Севастополя / Фото: из соцсетей

Некоторые телеграмм-каналы пишут, что "бавовна" могла посетить один из складов с боеприпасами.

Гауляйтеры Крыма событие не прокомментировали.

Напомним, в Сети появились спутниковые фотографии Крымского моста, который оккупанты ремонтируют после его повреждения 17 июля.

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Дата публикации
Просмотры
6852
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