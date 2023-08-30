В оккупированном Крыму раздались взрывы и вспыхнул пожар: подробности и фото

Местные жители сообщают о вспышках в небе.

В среду, 30 августа, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло в районе города Феодосия и поселка Приморский.

Об этом пишет телеграмм-канал "Крымский ветер".

Местные жители сообщают о звуках взрывов в Феодосии. После этого на некоторых улицах исчез свет, но ненадолго.

После взрывов вспыхнул пожар. Туда, по данным очевидцев, двинулись несколько автомобилей скорой помощи.

Гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что якобы "ПВО сбила крылатую ракету". Пока больше подробностей об инциденте в оккупированной Феодосии нет.

Напомним, западные СМИ сообщают, что в 2023 году Россию и оккупированный Крым более 190 раз атаковали неизвестные беспилотники. Самый массированный "налет" был в ночь на 30 августа.

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