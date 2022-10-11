Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оккупированном Крыму россияне выстрелили из танка в частный дом (видео)

Дата публикации
Просмотры
6511
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оккупированном Крыму россияне выстрелили из танка в частный дом (видео)

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Во временно оккупированном Крыму россияне ремонтировали танк и случайно из него выстрелили. Снаряд попал в частный дом.

Оккупанты в Крыму ремонтировали танк и случайно выстрелили в частный дом. Пострадала 11-летняя девочка.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Как стало известно, инцидент произошел в селе Новостепное в Джанкое. Там во время ремонтных работ произошел непроизвольный выстрел. Снаряд пролетел восемь километров и попал в дом. В это время там была 11-летняя девочка. У нее рваная рана предплечья, ребенка госпитализировали.

Напомним, что вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет.

Читайте также:

Ракетный террор – это тактика "сирийского мясника" Суровикина

Ракетный террор – это тактика "сирийского мясника" Суровикина

Похожие темы:

Следующая публикация