В оккупированном Крыму россияне выстрелили из танка в частный дом (видео)

Во временно оккупированном Крыму россияне ремонтировали танк и случайно из него выстрелили. Снаряд попал в частный дом.
Оккупанты в Крыму ремонтировали танк и случайно выстрелили в частный дом. Пострадала 11-летняя девочка.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.
Как стало известно, инцидент произошел в селе Новостепное в Джанкое. Там во время ремонтных работ произошел непроизвольный выстрел. Снаряд пролетел восемь километров и попал в дом. В это время там была 11-летняя девочка. У нее рваная рана предплечья, ребенка госпитализировали.
Напомним, что вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет.
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