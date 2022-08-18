В оккупированном Крыму сообщают о мощных взрывах в районе авиабазы "Бельбек"

Во временно оккупированном Крыму сообщают о мощных взрывах в районе авиабазы "Бельбек".

Взрывы местные жители слышали после 22.00 18 августа. В "Бельбеке" российские оккупанты организовали одну из своих военных баз.

Об этом сообщает телеграмм-канал "НП Севастополь".

"Местные жители сообщают о мощных взрывах в районе авиабазы Бельбек в Крыму", – говорится в сообщении.

По словам жителей оккупированного Крыма, они слышали несколько мощных взрывов, после этого на место происшествия отправились российские спасатели.

Оккупационные "власти" Крыма пока эту информацию не подтвердили. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в комментарии российским пропагандистам заявил, что якобы в районе "Бельбека" был сбит беспилотник.

Reuters сообщает, что в Севастополе было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

Напомним, поздно вечером четверга, 18 августа, в Керчи местные сообщают о по меньшей мере двух взрывах. По словам очевидцев, звуки громких взрывов раздались в районе Крымского моста.

Также в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов. Масштабный пожар и детонация боеприпасов произошел вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.

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