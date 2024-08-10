В оккупированном Крыму украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец"

Во временно оккупированном Крыму, близ Черноморского, 9 августа украинские разведчики, используя морской дрон MAGURA V5, уничтожили российский скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец".

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

В ходе операции были повреждены еще три судна захватчиков, тип которых сейчас выясняется. Это не первый раз, когда возле Крыма уничтожают катера типа "Тунец": в мае разведчики уже уничтожили два таких судна и повредили еще два.

Катер КС-701, с кодовым названием "Тунец", является патрульно-десантным дизельным судном длиной 8,8 м и шириной 2,5 м, с высотой борта 1,2 м. Российские оккупанты используют эти катера в Крыму для патрулирования и охраны Керченского моста.

Международные эксперты признали новейшую ударную платформу MAGURA V5 самым эффективным дроном в российско-украинской войне. С помощью этих морских дронов украинского производства было успешно поражено 18 судов России, из которых 9 были уничтожены.

В оккупированном Крыму украинские разведчики уничтожили катер РФ "Тунец"

Напомним, в Крыму в ночь на 30 мая стало известно, что в результате операции ГУР Минобороны Украины был поражен российский катер типа КС-701 "Тунец".

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