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В оккупированном Крыму упал российский самолет Су-34: его могла сбить собственная ПВО

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В оккупированном Крыму упал российский самолет Су-34: его могла сбить собственная ПВО

Фото: Associated Press

Во временно оккупированном Крыму 11 сентября рухнул российский самолет Су-34.

Российские пропагандисты сообщают, что его могла сбить собственная ПВО.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

По данным очевидцев, самолет упал в 6:00 утра на границе Красноперекопского и Раздольненского районов. Российские пилоты успели катапультироваться. Их забрали военные.

Вместе с тем россияне в своих телеграмм-каналах сообщают, что самолет Су-34 в Крыму могла сбить собственная ПВО.

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Напомним, ПВО сбила российскую ракету над Днепропетровщиной. Ракету кафиров "минусло" ПВО днем 11 сентября.

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