В оккупированном Крыму уволили преподавателя, потому что тот слушал песню о Bayraktar и ждал ВСУ

В оккупированном Крыму уволили преподавателя техникума из-за проукраинской позиции.
Мужчина включил в аудитории песню о Bayraktar и открыто заявил, что ждет ВСУ.
Об этом пишет российское издание "Медуза".
По данным издания, мужчина во время общения со студентами высказывал проукраинскую позицию и заявлял, что ждет освобождения оккупированного полуострова.
Это обеспокоило местных коллаборантов и гауляйтеров, которые донесли на украинца так называемой "полиции". Мужчину уволили и угрожают ему уголовной ответственностью. Местные гауляйтеры посоветовали преподавателю ехать из Крыма в Украину.
Напомним, в Крыму задержали участников свадьбы, на которой исполняли песню "Червона калина".
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