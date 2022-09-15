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В оккупированном Крыму уволили преподавателя, потому что тот слушал песню о Bayraktar и ждал ВСУ

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В оккупированном Крыму уволили преподавателя, потому что тот слушал песню о Bayraktar и ждал ВСУ

Фото: Associated Press

В оккупированном Крыму уволили преподавателя техникума из-за проукраинской позиции.

Мужчина включил в аудитории песню о Bayraktar и открыто заявил, что ждет ВСУ.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

По данным издания, мужчина во время общения со студентами высказывал проукраинскую позицию и заявлял, что ждет освобождения оккупированного полуострова.

Это обеспокоило местных коллаборантов и гауляйтеров, которые донесли на украинца так называемой "полиции". Мужчину уволили и угрожают ему уголовной ответственностью. Местные гауляйтеры посоветовали преподавателю ехать из Крыма в Украину.

Напомним, в Крыму задержали участников свадьбы, на которой исполняли песню "Червона калина".

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