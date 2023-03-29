В оккупированном Крыму в районе аэродрома слышны взрывы и виден черный дым: фото, видео

Во временно оккупированном Крыму на аэродроме в Гвардейском прогремели мощные взрывы. В небе виден черный дым.

Об этом сообщают местные жители и телеграмм-канал, мониторящий ситуацию на юге "Николаевский Ванек".

Местные жители в социальных сетях Гвардейского сообщают, что 29 марта они услышали мощный взрыв в районе военного аэропорта. После этого в небе поднялся столб черного дыма.

Фото: @vanek_nikolaev

"Николаевский Ванек" подтвердил сообщение о взрывах в Гвардейском и опубликовал фото и видео вероятной "бавовны" во временно оккупированном Крыму.

Напомним, 24 марта во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове раздались мощные взрывы. Местные сообщают о мощных взрывах в Севастополе в районе бухты Омега.

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