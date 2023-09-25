В оккупированном Крыму воздушная тревога: оккупанты боятся ракетной атаки

На время воздушной тревоги оккупанты "традиционно" перекрыли движение по Крымскому мосту.
В понедельник, 25 сентября, вечером в оккупированном Севастополе снова объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.
По информации Телеграмм-канала "Крымский ветер", в воздух с крымских аэродромов оккупанты подняли почти всю авиацию — "чтобы не подбили".
По информации паблика, во время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт города прекратил движение. Также говорится, что перед объявлением тревоги в Севастополе слышали взрыв.
Между тем пропагандистские Z-паблики сообщают о нескольких летящих в сторону Крыма Storm Shadow по различным направлениям.
Кроме того, во время воздушной тревоги оккупанты "традиционно" перекрыли движение по Крымскому мосту.
Также местные жители сообщают о взрывах в районе Джанкоя. По информации "Суспильне. Крым", на южных окрестностях Джанкоя, у железной дороги, был слышен мощный взрыв
Напомним, 22 сентября стало известно, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар.
В Украине официально подтвердили, что при ударе по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов и более 30 офицеров.
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