В оккупированном Крыму воздушная тревога: оккупанты боятся ракетной атаки

На время воздушной тревоги оккупанты "традиционно" перекрыли движение по Крымскому мосту.

В понедельник, 25 сентября, вечером в оккупированном Севастополе снова объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

По информации Телеграмм-канала "Крымский ветер", в воздух с крымских аэродромов оккупанты подняли почти всю авиацию — "чтобы не подбили".

По информации паблика, во время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт города прекратил движение. Также говорится, что перед объявлением тревоги в Севастополе слышали взрыв.

Между тем пропагандистские Z-паблики сообщают о нескольких летящих в сторону Крыма Storm Shadow по различным направлениям.

Кроме того, во время воздушной тревоги оккупанты "традиционно" перекрыли движение по Крымскому мосту.

Также местные жители сообщают о взрывах в районе Джанкоя. По информации "Суспильне. Крым", на южных окрестностях Джанкоя, у железной дороги, был слышен мощный взрыв