Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оккупированном Крыму воздушная тревога: оккупанты боятся ракетной атаки

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
463
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оккупированном Крыму воздушная тревога: оккупанты боятся ракетной атаки

В Крыму снова воздушная тревога/Фото: телеграмм-канал "Желтая лента"

На время воздушной тревоги оккупанты "традиционно" перекрыли движение по Крымскому мосту.

В понедельник, 25 сентября, вечером в оккупированном Севастополе снова объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

По информации Телеграмм-канала "Крымский ветер", в воздух с крымских аэродромов оккупанты подняли почти всю авиацию — "чтобы не подбили".

По информации паблика, во время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт города прекратил движение. Также говорится, что перед объявлением тревоги в Севастополе слышали взрыв.

Между тем пропагандистские Z-паблики сообщают о нескольких летящих в сторону Крыма Storm Shadow по различным направлениям.

Кроме того, во время воздушной тревоги оккупанты "традиционно" перекрыли движение по Крымскому мосту.

Также местные жители сообщают о взрывах в районе Джанкоя. По информации "Суспильне. Крым", на южных окрестностях Джанкоя, у железной дороги, был слышен мощный взрыв

В оккупированном Крыму снова воздушная тревога и раздаются взрывы

В оккупированном Крыму снова воздушная тревога и раздаются взрывы

Напомним, 22 сентября стало известно, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар.

В Украине официально подтвердили, что при ударе по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов и более 30 офицеров.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
463
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация