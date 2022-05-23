В оккупированном Крыму враг разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 — Генштаб

В Черном и Азовском морях корабли Черноморского флота РФ выполняют задачи изоляции районов боевых действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400", — сообщил Генштаб.

Напомним, из-за алкоголизма и дезертирства российские солдаты не могут эффективно атаковать позиции ВСУ.

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