В оккупированном Крыму заметили сине-желтые листовки и проукраинские надписи на улицах: фото

Оккупированные Геническ и Скадовск продолжают бороться против захватчиков РФ.

Во временно оккупированных Россией Геническе и Скадовске заметили надписи с напоминанием российским захватчикам, что украинцы никогда не подчинятся и освобождение незаконно отнятого полуострова состоится уже в ближайшее время.

Об этом пишут активисты движения общественного сопротивления "Желтая Лента" в Twitter.

Так, активисты расклеили во временно оккупированных городах Крыма листовки с надписями "Геническ — украинский город", "ВСУ здесь", "Референдумами" Украину не изменить", "Скадовск — это Украина".

"Геническиск и Скадовск продолжают бороться против рашистов! Ежедневно к движению гражданского сопротивления Желтая Лента присоединяются новые активисты. Многие улицы Скадовска и Геническа украшают желтые ленты и открытки с напоминанием врагу, что украинцы никогда не подчинятся", — говорится в сообщении.

В Скадовске активисты напомнили оккупантам, что это украинский город / Фото: Жовта стрічка

Надписи в Крыму свидетельствуют о том, что украинцы никогда не подчинятся россиянам. / Фото: Жовта стрічка

Временно оккупированный Крым ждет деоккупацию. / Фото: Жовта стрічка

Напомним, последние месяцы в незаконно аннексированном Россией украинском Крыму все чаще раздаются взрывы и сообщают о "хлопках", а оккупанты роют траншеи на пляжах.

Оккупанты и коллаборанты уже не чувствуют себя спокойно на полуострове, там царит очень напряженная атмосфера, панические настроения усиливаются с каждым днем.

Как стало известно, оккупанты в Крыму заставляют жителей полуострова покидать недвижимость на пляжах для строительства окопов.

Тем временем спутниковые кадры показали рвы, появившиеся у перешейков к югу от Армянска и Суворового.

А 22 декабря в оккупированном Крыму заметили украинский флаг, развевающийся в селе Межводное Черноморского района.

Экскомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес считает, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года, при условии предоставления Западом обещанной помощи и антироссийских санкций в действии.

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