В оккупированном Луганске больница переполнена разорванными боевиками и их труппами — Гайдай

В оккупированном Луганске больница переполнена разорванными боевиками и их труппами — Гайдай

Во временно оккупированном Луганске больница переполнена ранеными и убитыми боевиками оккупационных войск.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала "FREEДОМ".

"В Луганске больница полностью забита разорванными боевиками и их труппами. Некоторых они даже не могут опознать. Дальше будет для них хуже", — заявил он.

Глава области также отметил, что через две недели начнет меняться ситуация на фронте в Донецкой и Луганской областях и увеличится количество боев.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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