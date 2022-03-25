В оккупированном Луганске больница полностью "забита" ранеными и труппами военных РФ — Генштаб

Морги в Луганске переполнены, а потому трупы складывают в больнице.
В оккупированном Луганске одна из больниц полностью "забита" ранеными российскими военными и их труппами.
Об этом говорится в сообщении Генштаба от 25 марта.
"Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги являются перегруженными", — говорится в сообщении.
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