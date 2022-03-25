В оккупированном Луганске больница полностью "забита" ранеными и труппами военных РФ — Генштаб

В оккупированном Луганске больница полностью "забита" ранеными и труппами военных РФ — Генштаб

Морги в Луганске переполнены, а потому трупы складывают в больнице.

В оккупированном Луганске одна из больниц полностью "забита" ранеными российскими военными и их труппами.

Также читайте В Киевской области российские солдаты переехали танком своего же командира: в чем причина

Об этом говорится в сообщении Генштаба от 25 марта.

"Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги являются перегруженными", — говорится в сообщении.

Читайте также: