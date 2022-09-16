В оккупированном Луганске объявлено о смерти "генпрокурора" в результате взрывов

"Генпрокурор" Сергей Горенко больше 20 лет работал в правоохранительной системе Украины.

В псевдопрокуратуре Луганска раздался взрыв. Погиб так называемый генпрокурор кафиров Сергей Горенко.

Об этом сообщают местные и пропагандистские издания.

Кроме того, в результате взрыва погибла заместительница Горенко Екатерина Стегленко.

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Что известно о взрыве в Луганске

О взрыве в "генпрокуратуре", прозвучавшем 16 сентября, начали рассказывать российские пропагандисты. Они заявляли, что Горенко поначалу был жив, хоть и с тяжелыми ранениями. Очевидцы обнародовали видео с инцидентом. В здании от взрыва вылетели окна.

Кто такой Сергей Горенко

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что Горенко является предателем Украины и даже до 2014 мог быть агентом российских спецслужб. "Генпрокурор" более 20 лет работал в правоохранительной системе Украины. В частности, в 2013 – 2014 годах занимал должность начальника отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"На Донбассе это традиционно было очень "хлебное место". За несколько дней до полномасштабного вторжения стрелял демонстративно, на камеру, из гаубицы по Станице Луганской, которая тогда была под контролем Украины", – рассказал Цаплиенко.

Напомним, Вооруженные силы Украины после разгрома оккупантов в Харьковской области сконцентрируют усилия на освобождении территорий Донбасса, захваченных в 2022 году. После этого, по словам военного эксперта Олександра Коваленко, украинская армия изменит характер боевых действий и начнет второй этап освобождения региона.

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