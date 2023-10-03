В оккупированном Луганске поставили памятник с датой окончания войны (видео)

На монументе выбита выбитая дата начала и якобы окончания войны.

В Сети появилось видео с датой окончания войны. Автор видео утверждает, что кадры сняты в оккупированном россиянами Луганске.

Видео распространяется в телеграмм-каналах.

По его словам, оккупационная "власть" поставила в городе два памятника: один посвящен Второй мировой войне (в РФ Великая отечественная война, которая началась не в 1939, а в 1941 году – ред.) и второй – украинско-российской войне. На втором монументе выбита дата начала и якобы окончание войны – 2014-2023 год.

"Мы чего-то не знаем. Наша "власть" знает, что в этом году война будет окончена", — спросил автор видео.

В оккупированном Луганске поставили памятник с датой окончания войны

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский спрогнозировал, когда закончится война и каковы главные предпосылки для освобождения востока. Читайте его прогноз по этой ссылке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия тужится, но хватит ли ресурсов на войну в долгую? | Селезнев

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