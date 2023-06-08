В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв: где "расцвела бавовна" (фото, видео)

Сильный взрыв в оккупированном Луганске прогремел утром 8 июня в районе предприятия "Лугансктепловоз", где российские войска устроили ремонтную базу.

Об этом сообщают местные Телеграммы-каналы.

В Сети появились фото и видео с огромным столбом дыма после взрыва. Некоторые паблики информируют, что взрывов было несколько, а также заявляют о "прилетах" четырех ракет. В городе исчезла мобильная связь.

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По сообщению украинского журналиста Андрея Цаплиенко, взрыв произошел в районе предприятия "Лугансктепловоз", где оккупанты обустроили свою ремонтную базу. Сам завод враг разграбил еще в 2015 году.

В то же время журналист Денис Казанский сообщил, что "хлопок" в Луганске произошел на территории заводов "Октябрьской революции" и "Луганскцентрокуз", а также фабрики "Глория Джинс".

А российские военкоры взялись заявлять о якобы "прилетах ракет Storm Shadow" в промзоне в районе завода "Лугансктепловоз".

В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв

Напомним, накануне "бавовна" была зафиксирована в захваченных россиянами Токмаке и Мирном на Запорожье. Местные жители сообщили о серии взрывов, в том числе в районе воинской части.

Несколько ранее взрыв прогремел и в оккупированном Мелитополе. На месте "бавовны" был виден черный дым.

Мощные взрывы 4 июня звучали и в оккупированном Крыму. Тамошние оккупационные "власти" заявили о массированной атаке беспилотников на Джанкой, сообщили о работе ПВО и повреждении нескольких домов.

Кроме того, на оккупированной части Запорожской области 3 июня были ликвидированы российские коллаборанты Сергей Дидоводюк и его дочь. Комментируя этот факт, в СБУ отметили, что "бавовна" продолжит пылать на захваченных территориях.

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