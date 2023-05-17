В оккупированном Луганске раздались сильные взрывы: над городом виден черный дым (фото)

В среду, 17 мая, во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. В городе видны клубы черного дыма.

Об этом сообщают местные жители.

Взрывы в оккупированном Луганске раздались недавно. Сначала оккупационные "власти" заявляли, что "все в норме", а звуки взрывов "от взлетевшего самолета".

Однако впоследствии местные люди начали публиковать в Сети фото сильного дыма, стоящего над городом. Пока официально о том, что произошло 17 мая в оккупированном Луганске, не сообщалось.

В оккупированном РФ Луганске 17 мая раздаются взрывы. / Фото: из соцсетей

Напомним, 12 мая в Луганске впервые за длительное время раздались сильные взрывы. Оккупанты заявили об "атаке на один из заводов", где могла располагаться их военная техника.

Вечером 13 мая в Луганске раздался мощный взрыв. В местных Telegram-каналах писали о взрыве в военкомате, где базировались российские военные.

15 мая стало известно о "прилете" в авиационное училище, где базировались российские кафиры.

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