В оккупированном Луганске якобы раздался взрыв на газопроводе: Украина не имеет никакого отношения к произошедшему

В соцсетях предполагают, что горит именно газопровод.
Оккупанты сообщили о мощном взрыве в Луганске. Видео взрыва распространяют соцсетями.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что сразу после взрыва яркое зарево осветило город.
По данным российского агентства "Интерфакс", после взрыва горит газопровод "Дружба".
"19 февраля начали поступать звонки о большой вспышке на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады выехали на место инцидента", — говорится в сообщении.
Информации о причинах происшествия пока нет.
В 23:50 по киевскому времени оккупанты сообщили о еще одном взрыве в оккупированном Луганске.
Однако Украина после вторжения российских войск в 2014 году уже давно потеряла контроль над этим газопроводом.
Об этом в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Он был еще тогда отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины, он не используется для транзита и поставки газа в Украину.
"Мы это в частности доказали в Стокгольмском арбитраже, который выиграли у Газпрома в 2018 году. И именно поэтому мы не должны платить за поставки газа, которые из-за точек соединения на оккупированных территориях вроде бы осуществлял Газпром. Мы также убеждены, что у Украины нет ни одного отношение к происходящему сейчас на этом газопроводе", - говорится в сообщении.
Также вероятно, что оккупанты в сообщении использовали старое видео о взрыве, которое было опубликовано еще год назад в социальных сетях.
"Взрывом в Луганске" является пожар на газораспределительном узле в Луганской области, который произошел год назад – еще в 2021 году.
В YouTube можно найти видеозапись этого взрыва. Соответствующее видео появилось в соцсетях в феврале 2021 года. Для сравнения:
Напомним, что боевики в оккупированном Донецке показали взорванный УАЗик, принадлежавший "начальнику милиции".
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