В оккупированном Луганске якобы раздался взрыв на газопроводе: Украина не имеет никакого отношения к произошедшему

В соцсетях предполагают, что горит именно газопровод.

Оккупанты сообщили о мощном взрыве в Луганске. Видео взрыва распространяют соцсетями.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что сразу после взрыва яркое зарево осветило город.

По данным российского агентства "Интерфакс", после взрыва горит газопровод "Дружба".

"19 февраля начали поступать звонки о большой вспышке на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады выехали на место инцидента", — говорится в сообщении.

Информации о причинах происшествия пока нет.

В 23:50 по киевскому времени оккупанты сообщили о еще одном взрыве в оккупированном Луганске.

Однако Украина после вторжения российских войск в 2014 году уже давно потеряла контроль над этим газопроводом.

Об этом в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Он был еще тогда отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины, он не используется для транзита и поставки газа в Украину.

"Мы это в частности доказали в Стокгольмском арбитраже, который выиграли у Газпрома в 2018 году. И именно поэтому мы не должны платить за поставки газа, которые из-за точек соединения на оккупированных территориях вроде бы осуществлял Газпром. Мы также убеждены, что у Украины нет ни одного отношение к происходящему сейчас на этом газопроводе", - говорится в сообщении.

Также вероятно, что оккупанты в сообщении использовали старое видео о взрыве, которое было опубликовано еще год назад в социальных сетях.

"Взрывом в Луганске" является пожар на газораспределительном узле в Луганской области, который произошел год назад – еще в 2021 году.

В YouTube можно найти видеозапись этого взрыва. Соответствующее видео появилось в соцсетях в феврале 2021 года. Для сравнения:

Напомним, что боевики в оккупированном Донецке показали взорванный УАЗик, принадлежавший "начальнику милиции".

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