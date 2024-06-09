В оккупированном Луганске военный российский автомобиль сбил двух несовершеннолетних парней — подробности

Оккупанты передвигаются по городу на военных авто, часто в нетрезвом состоянии.
В центре оккупированного Луганска российский военный автомобиль сбил двух несовершеннолетних парней.
Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента".
"6 июня произошла трагедия: прямо посреди города около 21:00 россияне на "Урале" сбили двух подростков", – говорится в сообщении "Желтой ленты".
Активисты не указывают, что случилось с юношами, вероятно, ребята погибли.
"Чувство безнаказанности и вседозволенности, вместе с отсутствием эмпатии к местному населению ТОТ приводит к ужасающим последствиям", – пишут активисты.
Напомним, в мае в захваченном Луганске состоялся "салют" в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.
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