В оккупированном Луганске военный российский автомобиль сбил двух несовершеннолетних парней — подробности

Оккупанты передвигаются по городу на военных авто, часто в нетрезвом состоянии.

В центре оккупированного Луганска российский военный автомобиль сбил двух несовершеннолетних парней.

Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента".

"6 июня произошла трагедия: прямо посреди города около 21:00 россияне на "Урале" сбили двух подростков", – говорится в сообщении "Желтой ленты".

Активисты не указывают, что случилось с юношами, вероятно, ребята погибли.

"Чувство безнаказанности и вседозволенности, вместе с отсутствием эмпатии к местному населению ТОТ приводит к ужасающим последствиям", – пишут активисты.

Напомним, в мае в захваченном Луганске состоялся "салют" в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.